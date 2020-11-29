إقبال المواطنين على معرض كتاب الدقي المخفض (صور)

شهد معرض كتاب الدقي المخفض، والذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل، إقبال عدد من المواطنين وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.وحرص الوافدون على المعرض على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، ولا يسمح بالدخول سوى بارتداء الكمامات، كما أنه يتم اتخاذ المسافات الاجتماعية اللازمة داخل المعرض والحرص على عدم تكدس المكان.ويضم المعرض في دورته الحالية 99 ألف كتاب بأسعار مخفضة، ومكون من 6 أقسام قسم الكتب المستعملة، إصدارات دور النشر المصرية، الكتب الأجنبية، كتب الأطفال والألعاب التعليمية، المشغولات اليدوية والأعمال الفنية، وقسم الكتب المجانية وتبادل الكتب.ويقام المعرض في الفترة من يوم الخميس 26 نوفمبر وحتى الخميس 3 ديسمبر، داخل فيلا إبداع بالحديقة تجنبا للزحام، والدخول مجانا يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء.