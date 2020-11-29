«التخطيط»: 60 مليون جنيه لاستكمال إنشاءات جامعة أسيوط الجديدة
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:58 م
أميرة ممدوحطباعة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استكمال تنفيذ انشاءات مبانى جامعة أسيوط الجديدة تكلف 60 مليون جنيه، لافتة إلى أن حجم المخصصات التي أدرجت للمشروع بخطة العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 25 مليون جنيه أنفق منها 15 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق 60%.
وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن استكمال إنشاء الكليات العلمية والنظرية وإنشاء مدينة رياضية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للمستشفيات المختلفة وإنشاء مدينة سكنية.
وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن استكمال إنشاء الكليات العلمية والنظرية وإنشاء مدينة رياضية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للمستشفيات المختلفة وإنشاء مدينة سكنية.