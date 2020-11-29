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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإحصاء: 16.7% زيادة فى صادرات الليمون المصرى لدول العالم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:35 م
صادرات الليمون المصرى
صادرات الليمون المصرى
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الليمون الطازج سجلت ارتفاعًا خلال العام الحالى، لتبلغ 21 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 18 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 16.7% خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن صادرات مصر من السلع الزراعية لدول العالم حققت نوعا من الاستقرار خلال عام 2020، لتسجل 1.545 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 1.546 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020، مقابل 20.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار بنسبة 11.6% خلال عام.

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