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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة العالمية» تحذر من التسوق في الأماكن المزدحمة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:22 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
فاتن خديوى
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حذرت منظمة الصحة العالمية من التسوق في الأماكن المزدحمة مطالبة باستبداله بالتسوق عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 يمكن أن ينتقل بسهولة أكبر بين الناس حينما يتواجد أشخاص كثيرون بالقرب من بعضهم.

وأوضحت أنه ليس من السهل الحفاظ على وجود مسافة بينك وبين الآخرين فى الأماكن المزدحمة وقد يكون بعض الناس بلا كمامات.

وأشارت إلى أن مجرد وجود بعض أشخاص مصابين فى مكان مزدحم يمكن أن يجعل المرض ينتشر على نطاق هائل، لافتة إلى أن الفيروس يحتاج للانتشار للبقاء على قيد الحياة، ولا نزال نحتاج إلى تجنب الأماكن المزدحمة.

وأكدت أنه حال التواجد في أماكن مزدحمة يجب الحرص على التباعد الجسدي ونظافة الأيدي باستمرار وارتداء الكمامات الطبية.

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