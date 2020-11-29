تأييد حبس شخص استخدم الفيسبوك للتحريض ضد الدولة

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من "ح.ع.م"، وأيدت حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة استخدام موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لترويج منشورات تتضمن ترويجا لأفكار ومعتقدات تدعو إلى استخدام العنف لهدم الدولة.تعود أحداث الواقعة عندما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم الترويج بطريق الكتابة والنشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمنشورات تتضمن ترويجا لأفكار ومعتقدات تدعو لاستخدام العنف لهدم نظم الدولة الأساسية وتغيير مبادئ الدستور باستعمال القوة والإرهاب على النحو المبين بالتحقيقات، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بالقضية التي قيدت برقم 13642 جنايات قنا.