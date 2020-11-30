«حلقة وصل».. كيف دعمت «الهجرة» علاقة المصريين بالخارج بوطنهم الأم؟

مبادرة شباب الدارسين بالخارج

مبادرة «خلينا سند لبعض»

برنامج «30 يوم تحدي»

«في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»

عندما وضعت القيادة السياسية رؤيتها لمصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وبدأت في تنفيذ كبرى المشاريع التي ترتقي بمصر دولةً وشعبًا، لم تغفل خلال هذه الرؤية أبنائها من المصريين في الخارج، بل فتحت شريانًا أساسيًا وحلقة وصل بينها وبينهم من خلال وزارة الهجرة، التي نفذت عدة مبادرات وبرامج وأنشطة تحدث ربما لأول مرة في مصر ليظل أبنائها مترابطين من خارجها كما لو أنهم متواجدين بها.آخر هذه المبادرات التي نظمتها وزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عندما شاركت في معسكر «اتكلم عربي» والذي يستهدف الأطفال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويستهدف المعسكر تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.كانت بداية هذه المبادرة في أكتوبر من العام الماضي 2019، والتي أتت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ الهوية المصرية وتعريفهم بما يحدث في مصر في كل المجالات، بدأ أول معسكر لهذه المبادرة في النمسا ثم الإمارات وكندا.وفي يونيو من العام الجاري 2020 أطلقت الوزارة مبادرة شباب الدارسين بالخارج ليكون هناك تواصل مستمر بين الدولة المصرية وأبنائها في الخارج وتعزيز علاقتهم بوطنهم والاستفادة من طاقتهم في خطط التنمية، من خلال عدة برامج منها التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير فرص تدريبية لهؤلاء الطلاب خلال فترة إجازاتهم الصيفية في مصر.كما نظمت الوزارة زيارة لوفد من طلاب الدارسين بالخارج المتواجدين في مصر خلال شهر سبتمبر، لزيارة إحدى القواعد الجوية لمعايشة يوم في حياة طيار، وإطلاعهم على أبرز ما وصلت إليه القوات الجوية المصرية من استعداد قتالي عال ومهارة في استخدام أحدث وسائل الطيران العسكري ونظم القيادة.وبالتعاون مع وزارة البيئة نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج زيارة إلى محمية وادي دجلة؛ لإطلاعهم على ثروات مصر الطبيعية وتعريفهم بالتحولات التاريخية التي شهدتها الجغرافيا المصرية.تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد وما تبعه من إغلاق وعزل لكافة الدول ووفق رحلات الطيران الدولية، لتعلق عدة أسر مصرية في مختلف الدول هنا أطلقت الوزارة مبادرة خلينا سند لبعض، لمساعدة المصريين العالقين في مختلف الدول من خلال الجاليات والمواطنين المصريين القادرين على المساعدة ودعم أشقائهم العالقين.مبادرة «نورت بلدك»وفي أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية على مستوى العالم، وعودة المصريين المقيمين بالخارج إلى بلدهم، أطلقت وزارة الهجرة مبادرة نورت بلدك تحت رعاية الرئيس السيسي؛ للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم في مهنهم والمهارات المتوافرة لديهم.في أغسطس الماضي نظمت وزارة الشباب والرياضة برنامج 30 يوم تحدي لتشجيع المصريين على ممارسة الرياضة، من خلال مجموعة من الألعاب الرياضية منها المشي والجري، والكاياك، والدراجات النارية والهوائية، ونشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، يتم تنفيذ البرنامج في مدة 30 يوم من أول أغسطس وحتى نهايته، ويتم متابعة انجازات المشاركين من خلال تطبيق وضعته الوزارة.ومن خلال هذا البرنامج وبمساعدة وزارة الهجرة كان هناك تفاعل كبير من المصريين المقيمين بالخارج، حيث شارك في البرنامج 150 مصريًا من 20 دولة من بينها والإمارات والسعودية والبحرين وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي عام 2018 نظمت وزارة الهجرة أول منتدى للمصريين المغتربين الذين يقضون إجازتهم في مصر، لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن، تضمن المنتدى عدة أنشطة تساعد على تثقيف المصريين بالخارج سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا والمساهمة في جهود التنمية بالبلاد، للترويج للمشروعات من أجل جذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية.