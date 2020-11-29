القبض على ديلر الأقراص المخدرة بعين شمس
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:32 م
هدير مصطفيطباعة
نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة بعين شمس.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط كمية من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "كتر" بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط كمية من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "كتر" بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.