القبض على ديلر الأقراص المخدرة بعين شمس

نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة بعين شمس.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط كمية من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "كتر" بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.