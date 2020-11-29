ملابسات مصرع صياد أصيب بطلق ناري طائش في الجيزة

كشفت تحريات رجال المباحث ملابسات مصرع صياد نتيجة إصابته بطلق نارى في الجيزة، حيث تبين أن أحد أصدقائه كان بحوزته طبنجة غير مرخصة، خرجت منها طلقة طائشة أسفرت عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.وكشفت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ملابسات مصرع صياد بطلق نارى فى منطقة الصف، حيث تلقى مركز شرطة الصف إخطارا من المستشفى المركزى باستقبالها صياد يبلغ من العمر 32 سنة، مُقيم بقرية الكداية في أطفيح، متوفى إثر إصابته بعيار ناري بالرقبة، وذكر 4 صيادين لأحدهم له معلومات جنائية مُقيمين بدائرة مركز الواسطى ببنى سويف والعياط؛ أنه حال قيامهم بالصيد بنهر النيل، فوجئوا بسقوط المجنى عليه بمياه النهر.وأضافوا أن أحدهم كان يستقل مركب" انتشله بمساعدتهم وتبين لهم حدوث إصابته بطلق نارى فقاموا بنقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى ورجحوا حدوث إصابته نتيجة عيار طائش.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الشهود، وبتطوير مناقشتهم قرر أحدهم أنه أثناء تواجده وبرفقته المجنى عليه بقطعة أرض ملكه "كائنة بجزيرة بنهر النيل بدائرة المركز" وحال قيامه بتنظيف طبنجة خاصة به "غير مرخصة" وإطلاقه عيارين ناريين على سبيل التجربة أصابت إحداهما المجنى عليه بطريق الخطأ فأودت بحياته، بمواجهة باقى الشهود أيدوا ما جاء باعترافات الأول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.