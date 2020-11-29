الخطة الكاملة لتطوير مصلحة الشهر العقاري

- مشكلة الزحام وحل يضع النهاية



- تطبيق إلكتروني وسيارة متنقلة



عملت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، على مدار عام كامل منذ توليه منصبه ديسمبر الماضي، على حل مشكلة الشهر العقاري المتمثلة في الزحام بالمكاتب على مستوى الجمهورية والاستماع إلى شكاوى المواطنين خلال تلك الفترة، وليه وضعت الوزارة خطة سريعة لتطوير المصلحة.جاءت أولى خطوات تطوير الشهر العقاري بنقل 950 موثقا من كل أجهزة الدولة للمصلحة بتدخل من رئيس الوزراء، ووجه وزير العدل بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى، وقيامهم بأعمال التوثيق فضلًا عن زيادة ساعات العمل بمقابل.المحور الثاني كان لحل مشكلة الزحام من خلال بحث حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح، وتم البحث عن مقار مجاورة للمكاتب التي تعاني من تكدس.فيا شمل المحور الثالث ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر القاري وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.وعملت الوزارة بالتنسيق مع الحومة على الاستعانة بمقار مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم بعض خدمات التوثيق العقاري، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات، كما يجري الإعداد بالتنسيق مع الجهات المختلفة لاستخدام المراكز التكنولوجية المتوافرة بالمحافظات في تقديم خدمات التوثيق أيضًا، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهو ما سيسهم كذلك في رفع الضغط عن مكاتب الشهر العقاري، ويضمن عدم حدوث تزاحم أو تكدس بين المواطنين، لضمان سلامتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى لاستمرار تقديم هذه الخدمات للمواطنين وعدم توقفها حرصًا على مصلحة المواطنين.وتقليلًا للتكدس ومنع الزحام، أطلقت وزارة العدل خلال الفترة الماضية تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "play store"، ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة، كما افتتحت الوزارة خلال عام كامل العديد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالمحافظات.وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت كذلك الوزارة أول سيارة متنقلة تقدم خدمات توثيق الشهر العقارى، تيسيرا على المواطنين في تلقى خدمات التوثيق فى أسرع وقت ممكن وبأقل جهد ومع جودة عالية.حيث يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف (01555559875) لحجز موعد.كما شملت الخطة نظامًا للتفتيش الفني والشكاوي، يتيح تسجيل الشكاوي الواردة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسجيل الصادر والوارد، ومتابعة المشكلات الفنية من خلال دورة عمل متكاملة لمتابعة ومراقبة المكاتب من خلال المنظومة والتقارير.