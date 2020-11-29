«القضاء الإداري» ينظر طعن نادي الشرقية لإلغاء هبوطه للدرجة الثالثة
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:50 ص
عماد سليمانطباعة
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الشق العاجل من طعن نادي الشرقية الرياضي المقام من الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس الإدارة، ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم وآخرين، لتصعيد فريق كرة القدم للدرجة الثانية.
وكان نادي الشرقية الرياضي أقام دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة واستمراره بدوري القسم الثاني.
وكان نادي الشرقية الرياضي أقام دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة واستمراره بدوري القسم الثاني.