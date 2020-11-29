«القضاء الإداري» ينظر طعن نادي الشرقية لإلغاء هبوطه للدرجة الثالثة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الشق العاجل من طعن نادي الشرقية الرياضي المقام من الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس الإدارة، ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم وآخرين، لتصعيد فريق كرة القدم للدرجة الثانية.وكان نادي الشرقية الرياضي أقام دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة واستمراره بدوري القسم الثاني.