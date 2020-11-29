الحزب الحاكم بتركيا يحرم منتقدى أردوغان من وظائف الحكومة

كشف دينيز زيرك،الكاتب الصحفي التركي، بجريدة «سوزجو» التركية، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجري تحقيقات أمنية للمتقدمين للوظائف في تركيا، بغرض منع منتقدي أردوغان ومعارضيه، من شغلها، قائلًا في مقالة له «إن هناك زلات وانزلاقات تحدث أثناء عمليات التوظيف في تركيا تحت مسمى (التحقيق الأمني)».وأكد دينيز أنه جاء تقرير أمني سلبي بحق أحد المواطنين بسبب أنه شارك في إحدى الفعاليات مع والده المتقاعد حيث كان ضمن المطالبين بحقوقهم بعد التقاعد، وتم إدراجه على اللائحة السوداء نتيجة ذلك.وأشار الكاتب الصحفي إلى وجود حالة لمواطن آخر جاء تقريره الأمني سلبيًا، بسبب أن والده انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.وانتقد زيرك ما تقوم به حكومة حزب العدالة والتنمية في التعيينات تحت مسمى التحقيقات الأمنية، قائلًا «ما هو الإصلاح الذي تتحدثون عنه عندما يتم تطبيق هذا على الشباب؟».