غدًا.. ختام معرض «فن الكم» بمركز طلعت حرب

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي٬ بالسيدة نفيسة٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ حفل ختام معرض "فن الكم".يتضمن برنامج الحفل عرض نتاج معرض "فناني الكم"، بالإضافة إلى عرض نتاج ورشة "الرسم بالضوء"، يعقبه صالون ثقافي فني بتقنية الفيديو كونفرانس مع الفنانين المشاركين من دولتي إيطاليا وروسيا.في سياق متصل يليه في الثامنة٬ عرض فني بعنوان "موسيقى الشعوب"، يتضمن فقرات موسيقية وفقرات من البالية تحت إشراف الفنانة فاطمة مرزوق وهي حاصلة على دبلومة المعهد العالى للباليه من أكاديمية الفنون بالقاهرة، والمعهد العالمى للرقص التابع لليونيسكو، ومثلت مصر فى المسابقات الدولية للرقص فى إسبانيا وسوريا.وتقام الفعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.