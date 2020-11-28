الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من «فرح عظيم»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن قراءة وتأمل في إنجيل معلمنا مار متى مع قداسة البابا تواضروس الثاني.