الأمم المتحدة تطالب بـ150 مليون دولار لدعم اللاجئين الإثيوبيين بالسودان

أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة، السبت، نداءً عاجلًا لإغاثة الآلاف من الإثيوبيين اللاجئين للسودان بسبب ظروف الحرب.

وأعلن المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيلبي جراندي، اليوم، الحاجة لأكثر من 150 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة لمعالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال داخل اثيوبيا وبمعدل يصل إلى 600 لاجئ يوميا، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وقال جراندي لدى تفقده معسكر الراكوبة للاجئين إن معدل الدخول اليومي لو حدث في أي دولة من الدول الغنية لانهارت الحكومة في اليوم التالي مقارنة بوضع السودان والمجتمع السوداني الذي يستضيف عشرات الآلاف ومنذ بداية الشهر فقط.

وطالب جراندي المجتمع الدولي التحرك بسرعة لدعم السودان وتوفير الأدوية والماوي والطعام للاجئين، داعيا الأطراف في إثيوبيا لإيقاف الحرب وبالتالي وقف عملية النزوح إلى السودان، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين الذين عبروا الآن الى السودان يتراوح بين 34 الى 44 الف لاجئ.