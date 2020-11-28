شفاء وليد سليمان من كورونا.. هل يشارك في الكأس؟

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة الأولى للاعب وليد سليمان جاءت سلبية؛ وبانتظار نتيجة المسحة الثانية غدا، لإعلان شفائه من فيروس كورونا.





وأوضح سيد عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في حال جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية، سوف يلعب في كأس مصر.





وأكد عبدالحفيظ، أنه لم يشعر بالقلق من هدف شيكابالا، وكان واثقا من أن النادي الأهلي سوف يحرز هدف ويفوز، مردفا: "المباراة بالنسبة لي كانت حياة أو موت، في الآخر كرة قدم، لكن الأجواء لا تمت للرياضة بصلة لكن بنعيشها".







