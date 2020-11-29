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القبلة

الآن.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29-11-2020 فى القاهرة والمحافظات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:51 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم  في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد  


وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 29-11-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29-11-2020

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة والجيزة

الصلاةالفجْر 5:00 AM
الشروق 6:31 AM
الصلاةالظُّهْر 11:43 AM
الصلاةالعَصر 2:36 PM
الصلاةالمَغرب 4:55 PM
الصلاةالعِشاء 6:17 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:39 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM

- الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:30 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM

- السويس
صلاة الفجْر 4:54 AM
الشروق 6:26 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:12 PM

- شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:14 AM
صلاة الظُّهْر 11:31 AM
صلاة العَصر 2:28 PM
صلاة المَغرب 4:47 PM
صلاة العِشاء 6:07 PM

- أسوان
صلاة الفجْر 5:22 AM
الشروق 6:49 AM
صلاة الظُّهْر 12:12 PM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:36 PM
صلاة العِشاء 6:54 PM

- الأقصر
صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:17 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 2:38 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM

- سوهاج
صلاة الفجْر 4:54 AM
الشروق 6:22 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM

- مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:17 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:31 PM

- الغردقة
صلاة الفجْر 4:46 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:33 AM
صلاة العَصر 2:31 PM
صلاة المَغرب 4:50 PM
صلاة العِشاء 6:10 PM.

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