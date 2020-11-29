الآن.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29-11-2020 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة والجيزة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية





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يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عنفي مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 29-11-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29-11-2020الصلاةالفجْر 5:00 AMالشروق 6:31 AMالصلاةالظُّهْر 11:43 AMالصلاةالعَصر 2:36 PMالصلاةالمَغرب 4:55 PMالصلاةالعِشاء 6:17 PMصلاة الفجْر 5:06 AMالشروق 6:39 AMصلاة الظُّهْر 11:49 AMصلاة العَصر 2:39 PMصلاة المَغرب 4:58 PMصلاة العِشاء 6:21 PM- الإسماعيليةصلاة الفجْر 4:56 AMالشروق 6:28 AMصلاة الظُّهْر 11:39 AMصلاة العَصر 2:30 PMصلاة المَغرب 4:50 PMصلاة العِشاء 6:12 PM- السويسصلاة الفجْر 4:54 AMالشروق 6:26 AMصلاة الظُّهْر 11:38 AMصلاة العَصر 2:31 PMصلاة المَغرب 4:50 PMصلاة العِشاء 6:12 PM- شرم الشيخصلاة الفجْر 4:45 AMالشروق 6:14 AMصلاة الظُّهْر 11:31 AMصلاة العَصر 2:28 PMصلاة المَغرب 4:47 PMصلاة العِشاء 6:07 PM- أسوانصلاة الفجْر 5:22 AMالشروق 6:49 AMصلاة الظُّهْر 12:12 PMصلاة العَصر 3:15 PMصلاة المَغرب 5:36 PMصلاة العِشاء 6:54 PM- الأقصرصلاة الفجْر 4:49 AMالشروق 6:17 AMصلاة الظُّهْر 11:38 AMصلاة العَصر 2:38 PMصلاة المَغرب 4:58 PMصلاة العِشاء 6:17 PM- سوهاجصلاة الفجْر 4:54 AMالشروق 6:22 AMصلاة الظُّهْر 11:41 AMصلاة العَصر 2:40 PMصلاة المَغرب 5:00 PMصلاة العِشاء 6:19 PM- مرسى مطروحصلاة الفجْر 5:17 AMالشروق 6:50 AMصلاة الظُّهْر 11:59 AMصلاة العَصر 2:49 PMصلاة المَغرب 5:08 PMصلاة العِشاء 6:31 PM- الغردقةصلاة الفجْر 4:46 AMالشروق 6:15 AMصلاة الظُّهْر 11:33 AMصلاة العَصر 2:31 PMصلاة المَغرب 4:50 PMصلاة العِشاء 6:10 PM.