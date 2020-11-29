اعرف.. سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الأحد 29-11-2020 فى البنوك

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر إيران التنمية ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.59، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.73، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.56 جنيه للبيع 18.73، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.71.

تفاصيل سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة



أسعار اليورو بالمصري كما واصل سعر اليورو اليوم انخفاضه أمام الجنيه ليسجل في بنك قناة السويس للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.76، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.75، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.75، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.74، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.77.



وفي المقابل، استقر سعر اليورو في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل أمام الجنيه للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75.

قد يهمك أيضا: سعر اليورو اليوم الخميس 26-11-2020 فى البنوك المصرية وفي البنك المصري الخليجي تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.76، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، وفي المصرف العربي الددولي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.75.كما واصل سعر اليورو اليوم انخفاضه أمام الجنيه ليسجل في بنك قناة السويس للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.76، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.75، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.75، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.74، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.77.وفي المقابل، استقر سعر اليورو في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل أمام الجنيه للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75.

يرصد موقع "الدستور"الأحد 29-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك عودة وبنك كريدي أجريكول، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك بلوم والبنك الأهلي الكويتي.