سعر اليورو اليوم الخميس 26-11-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الخميس 26-11-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس وبنك مصر، مقابل ارتفاع سعر اليورو امام الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك الاهلي المصري.
سعر اليورو اليوم
وفي مصرف ابوظبي الاسلامي ارتفع أيضًا سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك الاهلي اليوناني للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.54.
كما بلغ سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39، وفي بنك أبوظبي الاول استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس وبنك مصر، مقابل ارتفاع سعر اليورو امام الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك الاهلي المصري.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 26-11-2020ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.52، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك الاستثمار فسجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.55.
سعر اليورو اليوم
وفي مصرف ابوظبي الاسلامي ارتفع أيضًا سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك الاهلي اليوناني للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.54.
أسعار اليورو اليوموفي بنك قناة السويس استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.49، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.45.
كما بلغ سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.39، وفي بنك أبوظبي الاول استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.46.