حقيقة ارتباط عمرو دياب بـ إيمي سالم

"الرابعة يا عمرو".. بتلك العبارة شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، هجوما على عمرو دياب بعد تداول عدد من الصور التي تجمعه مع الإعلامية إيمي سالم، وتداول أخبار بشكل كبير عن ارتباطهما، خاصة بعد انتشار أنباء حول انفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني.كانت علاقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني محل تساؤلات في الفترة الأخيرة، خاصة عقب تداول أنباء عن انفصالهما، ليظهر بالخلفية اسم جديد وهو اسم الإعلامية " إيمي سالم".والتزم الطرفان الصمت ولم يعقب أحدهما على الأنباء التي تفيد بارتباطهما.وكانت من الصور التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يرجع تاريخها لشهر أكتوبر من العام الماضي، وتم التقاطها في حفل عيد ميلاد عمرو دياب التاسع والخمسين، بحضور الفنانة دينا الشربيني، كما قامت إيمي بنشرها على حسابها عبر موقع "إنستجرام"، وكانت لديها صور تجمعها مع الفنانة دينا الشربيني بنفس الحفل، ونشرت إيمي الصور مدونة عليها "كل سنة وانت الهضبة.. كل سنة وانت ناجح وعالمي.. كل سنة وانت مختلف وفي حتة لوحدك.. والأهم كل سنة وانت بصحة وسعادة وراحة بال".