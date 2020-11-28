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اقتصاد

«الملا» يفتتح «الناتا» ويكرم الوزراء السابقين فى عيد البترول (صور)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:09 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية "الناتا" بعد تطويره، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية السابقين المهندس سامح فهمي، والمهندس عبدالله غراب، والمهندس أسامة كمال، والمهندس شريف هدارة، كما حضر الافتتاح المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

- تطوير مركز التحكم القومي الناتا
واستمع الوزير ومرافقوه من الوزراء السابقين وقيادات وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء الهيئات والقوابض والشركات ونوابهم لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس الشركة المصرية الغازات الطبيعية "جاسكو"، أوضح خلاله أن تحديث نظام الاسكادا الخاص بمركز التحكم القومى جاء بهدف الترابط مع الأنظمة الأخرى للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وكذلك تنفيذًا لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في الإسراع بتطبيق نظم التحول الرقمى وتطوير العمل بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، مضيفًا أن تحديث نظام الاسكادا القديم واستبداله بأحدث وسائل التكنولوجيا الأكثر تقدمًا يمثل تطورًا هامًا فى إدارة العمل بالشبكة.

وتعتبر الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) من أوائل الشركات المطبقة لنظام الاسكادا فى مصر منذ أكثر من ۲۰ عامًا، ويأتي تطوير نظام الاسكادا ضمن جهود تحقيق التكامل بين الأنظمة المعلوماتية التى تستخدمها، حيث يتيح النظام الجديد الربط مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وعرضها بمركز التحكم القومى وبرامج المحاكاة اللحظية (Gas pipeline simulator) مما يساعد القائمين على تشغيل الشبكة القومية بمركز التحكم القومى على المراقبة اللحظية والتحكم فى الشبكة القومية واتخاذ إجراءات سريعة فى حالات الطوارئ وتوقع السيناريوهات الاستباقية وإجراء مناورات التشغيل لتأمين إمداد العملاء بالغاز الطبيعى.

- تواصل الأجيال.. سمة قطاع البترول
وأكد الملا خلال اللقاء أن تواصل الأجيال والخبرات سمة رئيسية يتميز بها قطاع البترول الذي يبنى دائما على الإنجازات لخدمة الوطن، معربًا عن اعتزازه وتقديره لكل وزراء البترول السابقين وماقدموه من جهود متميزة فى سبيل تحقيق الانجازات ومواجهة التحديات فى أصعب الفترات، مثمنًا حرصهم على التواجد فى هذه المناسبة التى يحتفل بها قطاع البترول كل عام، كما أشار لدور قطاع البترول الداعم للدولة فى أصعب الفترات على مدار العقود الماضية اعتبارًا من حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣ ومرورًا باسترداد حقول بترول سيناء وكثير من التحديات التى واجهتها الدولة المصرية، واستعرض الملا ما حققه قطاع البترول من قصص نجاح غير مسبوقة خلال السنوات الست الماضية فى مختلف الأنشطة البترولية.

ولفت الملا إلى أن قطاع البترول يحظى بدعم مستمر ومتابعة واعية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية كان لها أكبر الأثر فى إعطاء دفعات لقطاع البترول فى طريقه لتحقيق النجاح وأثبتت فاعليتها خلال جائحة كورونا التى طالت العالم،حيث كانت مصر من الدول القليلة التى حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا، كما تبنى قطاع البترول تنفيذ خطط تقوم على التوازن بين الأعمال والحفاظ على سلامة العاملين وتطوير العمل من خلال منظومة رقمية متكاملة لدعم اتخاذ القرار يتم تطبيقها ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع.

الملا للعاملين: أحترم كفاحكم النبيل
وأكد الملا حرصه على الاحتفال بعيد البترول احتراما وعميق تقدير للعاملين بقطاع البترول ومايقدمونه من جهد فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية ساهموا من خلاله فى كتابة سطور مضيئة فى تاريخ هذا القطاع عبر مشروعات عملاقة وإنجازات واضحة، مشيرا إلى أهمية دورهم فى دفع مسيرة البناء والتنمية بما يحقق رفعة الوطن باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة إنطلاق لمستقبل أفضل، معربًا عن ثقته فى التزامهم بالمشاركة الإيجابية فى المجتمع والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم فى مواجهة جائحة كورونا، وأكد على تقديره لكفاح العمال النبيل وأنه محل تقدير واهتمام،واستمراره فى دعمهم وبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ واستثمار جهودهم البناءة.

- برتوكول تعاون بين جاسكو وأنابيب البترول
وعلى هامش الاحتفال بعيد البترول الخامس والأربعين شهد الوزير ومرافقوه توقيع برتوكول تعاون بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو وشركة أنابيب البترول لتطوير الشبكة القومية لخطوط نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والكشف عن الخطوط باستخدام الفرشاة الذكية وتقديم الخدمات المساعدة لإنشاء مركز تحكم قومى بخطوط الأنابيب، وقعها المهندس ياسر صلاح رئيس جاسكو والمهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول.

-تسليم درع الوفاء.. تقدير قطاع البترول لقياداته ورموزه
وخلال الاحتفال كرم المهندس طارق الملا وزراء البترول والثروة المعدنية السابقين المهندس سامح فهمي، والمهندس محمود لطيف والمهندس عبدالله غراب والمهندس أسامة كمال والمهندس شريف هدارة والمهندس شريف إسماعيل.

كما كرم أسماء وزراء البترول الراحلين المهندس على والى والمهندس أحمد عزالدين هلال والكيميائى عبدالهادي قنديل والدكتور حمدى البنبي.

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