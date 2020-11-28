قتيلان وجرحى في اشتباكات بشمال سوريا

قتل مدني وعنصر من الجيش السوري الحر التابع للمعارضة وأصيب آخرون في اشتباك بمدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي اليوم السبت، نقلا عن رويترز.وقالت مصادر في مدينة تل ابيض، إن المدينة تشهد مواجهات بين عناصر من الجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا وسكان من بلدة تل أبيض شرقي المدينة، إثر مقتل مدني وإصابة آخر خلال محاولة اعتقالهما.وشهدت مدينة تل ابيض، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة الموالية لتركيا منذ شهر أكتوبر عام 2019، عدة مواجهات بين الأهالي وعناصر من فصائل المعارضة.