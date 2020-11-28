جنوب إفريقيا: نُدعم الشعب الفلسطيني وقضيته

أكدت حكومة جنوب إفريقيا دعمها وتضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وقالت حكومة جنوب إفريقيا، في بيان أصدرته اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنها تدعم فلسطين خاصة في هذه المرحلة، حيث «تواصل إسرائيل خططها لتنفيذ الضم والفصل العنصري والعزل والهدم، لتغيير التاريخ والسياسة والوضع القانوني والتكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشددة على دعم الجهود الرامية لـ«إقامة الدولة المستقلة المتواصلة جغرافيًا والقابلة للحياة، وفقًا للقرارات والمرجعيات الدولية».وأعربت حكومة جنوب إفريقيا عن تأييدها لعقد مؤتمر دولي للسلام ذات آلية دولية متعددة الأطراف، للمساعدة في المفاوضات، وإيجاد حل لجميع قضايا الوضع النهائي، وتقديم ضمانات تكفل تنفيذها في إطار زمني محدد، لتحقيق سلام عادل ودائم على أساس المعايير المعتمدة دوليًا.وثمنت سفير دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، حنان جرار، نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته، الدور الهام الذي تلعبه جنوب إفريقيا ومواقفها الثابتة بدعم فلسطين في المحافل الدولية، وتجنيد هذا الدعم بالتضامن على مستوى القارة السمراء.