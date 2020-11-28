بعد الإيرانى محسن فخري..علماء عرب تم أغتيالهم فى ظروف غامضة

علماء مصريون



- اغتيال عالم الفيزياء مصطفي مشرفة



علماء سوريون



اغتيال طالب لبناني متخصص في الفيزياء النووية



جاء اغتيال عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، لينضم لقائمة طويلة اغتيالات العلماء منذ سنوات طويلة أبت فيها بعض الدول الكبرى التي تمتلك الأسلحة النووية أن يكون أمام غيرها فرصه لامتلاك السلاح الفتاك، "الدستور" تستعرض أبرز العلماء العرب الذين تم اغتيالهم:مع بداية عصر "النهضة العربية" عندما ثارت الشعوب على النظام الملكي الذي حكمها لسنوات وأعلنت الجمهوريات واحدة تلو الأخرى، بدأت سلسلة الاغتيالات لكبار العلماء العرب في مجال الذرة.ففي خمسينيات القرن الماضي، وبالتحديد عام 1956، أغتال الموساد الإسرائيلى عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، عقب زيارتها مفاعل نووي أمريكي، بحادث سيارة مدبر.قبل الواقعة استجابت "سميرة" لدعوة للسفر إلى أمريكا عام 1952، حيث أتيحت لها فرصة إجراء بحوث في معامل جامعة سان لويس بولاية ميسوري، التي عرضت عليها البقاء هناك إلا إنها رفضت وأرادت أن تخدم بلدها فكانت تنوي إنشاء معمل خاص في منطقة الهرم بالجيزة، ليكون مقرًا لتصنيع قنبلة نووية رخيصة التكاليف كما أظهرت الرسائل التي كتبتها لوالدها وهي في أمريكا.وكشفت التحقيقات أن سميرة موسى قبل عودتها بأيام استجابت لزيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا، وفي طريق الوعر المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة، لتصطدم بسيارتها وتلقي بها في وادي سحيق، وقفز سائق السيارة زميلها الهندى الذي يحضر للدكتوراة- اختفى إلى الأبد.وأوضحت التحريات أن السائق كان يحمل اسما مستعارا وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها.كان مشرفة أول عميد لكلية العلوم، ومُنح لقب أستاذ من جامعة القاهرة وهو دون الثلاثين من عمره، ومن القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين ناهضوا استخدامها في صنع أسلحة الحروب، كما كان أول من أضاف فكرة جديدة، وهي إمكانية صنع قنبلة من الهيدروجين، إلا أنه لم يكن يتمنى أن تصنع القنبلة الهيدروجينية أبدًا، وصفه أينشتاين بواحد من أعظم علماء الفيزياء.كان لسوريا نصيب فى عمليات اغتيال العلماء، فعقب الأزمة السورية عام 2011 تم اغتيال خمسة مهندسين في مجال الطاقة النووية، بهجوم استهدف حافلة كانت تقلهم في دمشق.وفي عام 2018 تم تسجيل أكثر من 6 اغتيالات لعلماء عرب كان منهم عالم الصواريخ السوري الدكتور عزيز اسبر في مصياف، وهو أبرز الشخصيات ذات العلاقة بالملف الكيميائي السوري، ومدير مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف الذي تعرّض مرات للقصف الإسرائيلي.وحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن عزيز إسبر عمل في مجال تطوير الأنشطة الدفاعية، والأسلحة الصاروخية، وهو عالم في وقود الصواريخ، ويحمل كفاءة علمية وخبرة عاليين في مجال تطوير الأسلحة الصاروخية.وقبل وفاته وقعت عدة محاولات سابقة باءت جميعها بالفشل من خلال استهداف سيارته ومعمله بقصف صاروخي أكثر من مرة، حتى نجحت في تفجير سيارته وهو بداخلها.هشام سليم مراد، طالب لبناني تخصص فى الفيزياء النووية، تم اغتياله في فرنسا، ولد سليم في بلدة بريقع في الجنوب اللبناني وسافر إلى باريس لدراسة الفيزياء النووية بجامعة جوزيف فورييه، إلا أنه قتل داخل شقته في مدينة غرونوبل، بعد مرور خمس سنوات على تواجده هناك.