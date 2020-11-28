61.7 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم.. والوفيات 1.44 مليون

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 61 مليونا و707 آلاف و636 حالة، حتى الساعة الثامنة و48 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليونا و443 ألفا 673 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.