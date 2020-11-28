«بيبي» لعارفة عبد الرسول في «اللعبة 2»

تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول وأسرة مسلسل «اللعبة 2» تصوير المشاهد النهائية من المسلسل الكوميدي الذي قارب على الانتهاء تماما خلال الأيام القلية القادمة، من بطولة شيكو وهشام ماجد.وطورت ورشة كتابة المسلسل دور الفنانة عارفة عبد الرسول من خلال دور "شوشو" وتقديم مجموعة من مشاهد الأكشن التي تقوم "دوبليرة" بها، كما تظهر في الجزء الثاني من العمل ولديها طفل صغير من الفنان سامي مغاوري.تدور أحداث "اللعبة" حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.