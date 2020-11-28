ضبط هارب من تنفيذ 6 أحكام قضائية وغرامة 3 ملايين جنيه

أمرت نيابة الساحل بحبس مقاول هارب من تنفيذ 6 أحكام قضائية بإجمالي غرامات 3 ملايين جنيه، وكلفت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية من رفع اسمه من قوائم الهاربين.وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد واصلت جهودها فى مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.حيث أسفرت الجهود عن نجاح وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من استهداف وضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم)، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (6) أحكام غرامة بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت حوالى أكثر من 3 ملايين جنيه تقريبًا، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.