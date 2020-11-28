قطر تسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 227 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 167 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و60 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 8222 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1104866 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2589 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 237 حالة حتى الآن، فيما سجلت 281 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 135651 حالة.