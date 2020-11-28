ضبط ساقطة لإدارتها صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى قيام المسؤولة عن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها "بدون عمل – مقيمة بمحافظة القاهرة"، وبمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما ضُبط بحوزتها هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.