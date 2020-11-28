ضبط 5049 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة

واصلت وزارة الداخلية إجراءاتها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.وأسفرت الجهود على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 298 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَل 5049 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.