الرئيس السيسي يستقبل «أبومازن» في القاهرة غدًا

أعلن دياب اللوح، سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن"، سيصل إلى القاهرة، غدًا الأحد، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد اللوح، في بيان، منذ قليل، أن لقاء قمة سيجمع عباس مع الرئيس السيسي للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها.وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بموقف مصر قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.