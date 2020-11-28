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الكرازة

تعليق الخدمات بكنائس شبرا الجنوبية لنهاية يناير 2021

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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أعلنت كنائس شبرا الجنوبية، تحت إشراف الأنبا مكارى أسقف كنائس شبرا الجنوبية، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة وخدمات مدارس الأحد بالإيبارشية، حتى نهاية يناير 2021.

وقال الأنبا مكاري في بيانًا له: بعدما أعلنت الدولة المصرية رسميًا يوم الأحد ٢٢ نوفمبر، دخول مصر الموجة الثانية لجائحة كورونا؛ وحرصًا من الكنيسة على صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من انتشار العدوى؛ وجدنا لزامًا علينا - من قِبَل مسؤوليتنا الرعوية وحكمة ترتيب الأولويات.

وأضاف أنه سيتم تعليق خدمات التربية الكنسية بكل فعالياتها، وتعليق كل الاجتماعات العامة والنوعية والفئوية، وتعليق كافة التجمعات والأنشطة الكنسية، بخلاف الخدمات الطقسية، وسيبدأ سريان هذا التعليق من صباح الثلاثاء أول ديسمبر 2020، ويستمر حتى نهاية يناير 2021 على أن يُعاد التقييم لاحقًا حسب ما يستجد من تطور الجائحة تباعًا.

وتابع: نوصي بتنفيذ هذا القرار بطاعة وخضوع، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح، كما يُكلَّف الأب الكاهن المسؤول عن اللجنتين العلمية والتنفيذية بمتابعة تنفيذ هذا القرار والالتزام به ورفع تقرير إلى الأب الأسقف العام، مضيفًا: نصلي أن يُبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين على الدوام، وأن يحفظ مصر وشعبها والعالم أجمع من كل سوء.

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