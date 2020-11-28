إصابات كورونا في إسبانيا ترتفع لـ1.63 مليون حالة

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.63 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفا و668 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم السبت.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل 43 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.