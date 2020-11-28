أسوان.. «أسبوع عسل على قد الأيد» لو فرحك في الشتاء

«معبد كوم أمبو»



«المسلة الناقصة»









«جزيرة النباتات»

تعد جزيرة النباتات من أجمل أماكن سياحية في أسوان فهى عبارة عن جزيرة موجودة في وسط النيل مليئة بجميع أنواع النباتات والأشجار النادرة في العالم.





«حديقة فريالۛ»

من الحدائق الشهيرة بوسط مدينة أسوان، حيث تمتاز بارتفاعها عن سطح النيل، وموقع المتميز الذى جعلها مقصدًا كبيرًا للسياح.



«معبد فيلة اسوان»

تم تشييد معبد فيلة قديمًأ للقيام بعبادة الإلهة ايزيس، وكان ذلك المعبد مبنيًا على جزيرة فيلة ثم قامت منظمة اليونسكو بنقله إلى جزيرة إجيليكا حتى تحميه من الغرق المحتم بعد بناء السد العالي.





«ملاهي بكار»

من الأماكن التى يمكن زيارتها بأقل تكلفة، فهذا االمكان يتسم بالطابع النوبي، ممزوج ببعض الألعاب الترفيهية، الأمر الذى يجعله رحلة عائلية متكاملة.



«جزيرة الفنتين»

تعتبر جزيرة الفنتين من أجمل مزارات اسوان السياحية ويترجم اسمها باللغة المصرية القديمة أبو ومعناها "الفيل" وذلك لأن الجزيرة على شكل ناب الفيل، والمعبود السائد فى الجزيرة هو الاله خنوم الذى كان على هيئة رأس الكبش. تعد جزيرة النباتات من أجمل أماكن سياحية في أسوان فهى عبارة عن جزيرة موجودة في وسط النيل مليئة بجميع أنواع النباتات والأشجار النادرة في العالم.من الحدائق الشهيرة بوسط مدينة أسوان، حيث تمتاز بارتفاعها عن سطح النيل، وموقع المتميز الذى جعلها مقصدًا كبيرًا للسياح.تم تشييد معبد فيلة قديمًأ للقيام بعبادة الإلهة ايزيس، وكان ذلك المعبد مبنيًا على جزيرة فيلة ثم قامت منظمة اليونسكو بنقله إلى جزيرة إجيليكا حتى تحميه من الغرق المحتم بعد بناء السد العالي.من الأماكن التى يمكن زيارتها بأقل تكلفة، فهذا االمكان يتسم بالطابع النوبي، ممزوج ببعض الألعاب الترفيهية، الأمر الذى يجعله رحلة عائلية متكاملة.تعتبر جزيرة الفنتين من أجمل مزارات اسوان السياحية ويترجم اسمها باللغة المصرية القديمة أبو ومعناها "الفيل" وذلك لأن الجزيرة على شكل ناب الفيل، والمعبود السائد فى الجزيرة هو الاله خنوم الذى كان على هيئة رأس الكبش.

يعد "أسبوع العسل" من الأمور التي تشغل بال الكثير من العرائس، خاصة بفصل الشتاء، بسبب قلة الاختيارت، حيث يسعى البعض إلى المزج بين الجو الجميل والمناظر الخلابة.ويمكن لمحافظة أسوان أن تجيبك على هذا السؤال، حيث تمتاز مدينة الدهب، بالجو المعتدل بفصل الشتاء بالإضافة إلى المناظر والأثار المنتشرة بكافة المدينة.فى هذا التقرير نأخذك لجولة لأهم مزارت مدينة الدهب أسوان، كفيلة لاتخاذ قرار السفر إليها فى أسرع وقت.يعتبر معبد كوم أمبو، من أهم المزارت السياحية بأسوان، حيث تم تشييده في العصر البطلمي، وبعد ذلك تم إلحاقه ببعض الإضافات في العصر الروماني، الأمر الذى يجعلة جذابًا للسياح.نحت القدماء المصريين هذه المسلة، ولكن لم ينتهوا منها لذلك سُميت بهذا الاسم، وأرجع العلماء المسلة الناقصة إلى عصر الملكة حتشبسوت، حيث تم بناء العديد من المسلّات في عصرها، وتعتبر المسلة من أهم الأماكن السياحية في أسوان مصر.