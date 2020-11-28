«كرة الجرس» بجامعة القناة يحصد المركز الأول ببارالمبياد الجامعات

هنأ الدكتور أحمد زكي حسين متولي، رئيس جامعة قناة السويس، طلابه من ذوي الهمم بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في كرة الجرس، مؤكدا دعم الجامعة للأبطال المتميزين رياضيًا بشكل عام وطلابها من ذوي الهمم بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى بطولات كثيرة حصدها فريق كرة الجرس بالجامعة.كما حرص الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على تقديم التهنئة للطلاب، مشيرا إلى أن الفريق حقق فوزًا مستحقًا على فريق جامعة عين شمس بفارق كبير، حيث جاءت النتيجة 12-15 لصالح أبطالنا.وأوضح أن الفريق يضم كلًا من الطلاب عادل عايش فضل، محمود محمد عبدالعزيز، يونس محمود قطب بتأهيل تربوي، محمد عادل عبدالحميد بكلية الآداب الفرقة الرابعة.