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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان تونس يقر ميزانية إضافية مكلفة للعام الجارى

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:24 ص
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
وكالات
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أقر البرلمان التونسي الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4%، وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.

ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذون خزانة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان وزير المالية التونسي، علي الكعلي، قد صرح في شهر أكتوبر بأنه من المرجح أن تطلب الحكومة التونسية من البنك المركزي التونسي إصدار سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.

وأبلغ مسؤولون أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو 7% إلى 14%، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.

وتونس مثل غيرها من دول العالم قد تأثرت بأزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، والتي أثرت على قطاع السياحة، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.

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