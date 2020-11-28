العربية للعلوم تصدر كتاب «كيف تربى مبدعا؟»

صدر مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب ينتمي لنوعية كتب التنمية البشرية٬ تحت عنوان "كيف تربي مبدعا؟" من تأليف الخبيرة التربوية خلود الخليفة.وتشير الكاتبة في مقدمتها إلى أن هذا الكتاب لكلّ أمّ وأب أو مربٍّ يعتزم تعليم طفله بشكل فعَّال وتنمية قدراته، أقول له: "إذا كان لديك الهدف في تعليم ابنك بفعَّالية، فتأكد أنّ عند ابنك حجر الأساس لتلقي هذا التعليم".يشرح الكتاب المفاهيم النظرية المتعلقة بعملية التعلّم مع أمثلة تدريبية يتم فيها التفاعل بين الطفل والبيئة المحيطة به بهدف إنجاح عملية التعلّم، فنعرف من خلاله الفرق بين "التعليم السطحي" و"التعليم العميق"، و"الفروق الفردية"، وما هي "البيئة المحفّزة للتعليم العميق"، كما نطلع على أنماط التعلّم "البصري، السمعي، الحركي"، ودور اللعب في تنمية ذكاء الطفل، وبعض الأنشطة لتطوير ذكائه.