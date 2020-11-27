السكندريون يحتفلون بفوز المارد الأحمر ببطولة إفريقيا (صور)

عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، احتفل السكندريون بفوز النادي الأهلي بميدان محمد نجيب بالإسكندرية.بالهتافات وأعلام الأهلى تجمع الجمهور السكندري المشجع للنادي الأهلي، مرددين هتافات فرحتهم بفوز فريقهم بهدفين مقابل هدف واحد.