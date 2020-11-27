إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "مصطفى.ف.ز" 34 سنة، مصابا باشتباه كسر بالحوض،" فوزية.ا.م" 62 سنة، مصابة بكدمات وسحجات،"احمد.ع.س" 20 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، "اسماء.س.ع" 41 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، "آلاء.ع.س" 17 سنة مصابة بجروح وسحجات.كما نقلت سيارات الإسعاف "عمر.ح.م" 23 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، "محمد.ح.ح" 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، "محمد.ا.ا" 39 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، "ياسر.م.م" 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.