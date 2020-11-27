رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش «التعليم.. التكنولوجيا.. المستقبل» بتربية عين شمس

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:48 م
الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
آلاء حسن
طباعة
تنظم لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور معتز سيد عبدالله، ندوة "التعليم.. التكنولوجيا.. المستقبل"؛ في تمام الحادية عشرة من ظهر يوم السبت 28 نوفمبر الحالى؛ بكلية التربية جامعة عين شمس "قاعة الدكتور سعيد خليل".

ويشارك بها كل من الدكتورة أسماء غيث وتتكلم عن: (الرقمنة ومستقبل التعليم)، والدكتور شبل بدران ويتحدث عن: (تعليم التكنولوجيا أم التعليم بالتكنولوجيا)، والدكتور عصام هلال ويناقش: (التربية والقيم الصاعدة عبر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابع)، والدكتور كمال مغيث متحدثا حول: (التعليم والتكنولوجيا فرص ومخاطر)، والدكتور مصطفى عبد الخالق ويتكلم عن: (الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم)، والدكتور نجيب خزام ويتحدث عن: (التعلم الإلكتروني: من تحسين جودة التعليم إلى تحسين جودة التعلم)، والدكتور هاني نادي متحدثا حول: (التكنولوجيا ومستقبل التعليم)، ويدير الندوة: الدكتور محمد أمين المفتي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتذاع الندوة ببث مباشر عبر قناة كلية التربية على اليوتيوب على الرابط التالي:
https:www.youtube.com/watch?v=ZURtV0jCaFs&feature=youtu.be

كما تنقل عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
صفحة أمانة المؤتمرات
https:www.facebook.com/ConferenceDepartment
قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب
https:www.youtube.com/channelUCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA

موضوعات متعلقة

«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للزمالك أمام الأهلي

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

«نهائي القرن».. هدف شيكابالا العالمي للزمالك في شباك الأهلي (فيديو)

الصور

image description

«نهائي القرن».. فرحة لاعبي الأهلي بهدف السولية

image description

«نهائي القرن».. إحماء لاعبي الأهلي والزمالك

image description

«نهائي القرن».. لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد القاهرة

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

الأكثر قراءة

«نهائي القرن».. التشكيل الرسمي للأهلي أمام الزمالك

بث مباشر «نهائي القرن»| القائم يحرم زيزو من الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة 65

أول ظهور لـ«الأميرة الإفريقية» باستاد القاهرة قبل «نهائي القرن»

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى فى مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

«أنت وخيالك».. مفردات الاختيار في الحارة المصرية

«الأعلى للثقافة» يناقش «التعليم.. التكنولوجيا.. المستقبل» بتربية عين شمس

1 ديسمبر.. العرض الأول لفيلم «بين الجنة والأرض» بسينما زاوية

لقطات من كتاب «يا صاحب المدد» سيرة شاعر ومسيرة وطن