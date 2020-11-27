«الأعلى للثقافة» يناقش «التعليم.. التكنولوجيا.. المستقبل» بتربية عين شمس

تنظم لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور معتز سيد عبدالله، ندوة "التعليم.. التكنولوجيا.. المستقبل"؛ في تمام الحادية عشرة من ظهر يوم السبت 28 نوفمبر الحالى؛ بكلية التربية جامعة عين شمس "قاعة الدكتور سعيد خليل".ويشارك بها كل من الدكتورة أسماء غيث وتتكلم عن: (الرقمنة ومستقبل التعليم)، والدكتور شبل بدران ويتحدث عن: (تعليم التكنولوجيا أم التعليم بالتكنولوجيا)، والدكتور عصام هلال ويناقش: (التربية والقيم الصاعدة عبر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابع)، والدكتور كمال مغيث متحدثا حول: (التعليم والتكنولوجيا فرص ومخاطر)، والدكتور مصطفى عبد الخالق ويتكلم عن: (الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم)، والدكتور نجيب خزام ويتحدث عن: (التعلم الإلكتروني: من تحسين جودة التعليم إلى تحسين جودة التعلم)، والدكتور هاني نادي متحدثا حول: (التكنولوجيا ومستقبل التعليم)، ويدير الندوة: الدكتور محمد أمين المفتي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتذاع الندوة ببث مباشر عبر قناة كلية التربية على اليوتيوب على الرابط التالي:كما تنقل عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:صفحة أمانة المؤتمراتقناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب