فضيحة جديدة تلاحق حكومة أردوغان بشأن أرقام كورونا (صور)

يواجه النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، فضيحة جديدة بشأن معدل إصابات فيروس كورونا المستجد.وكشفت بيانات مكتب وحدة التحول الرقمي بالرئاسة التركية حول أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين الأتراك، تضاربًا بين الرئاسة ووزارة الصحة التركية بشأن حقيقة الإصابات بالفيروس.وتتعرض تركيا لتفشي الوباء بصورة مرعبة خلال الفترة الحالية وسط فشل الحكومة في احتواء الإصابات، وفقًا لما ذكرته جريدة «جمهوريت» التركية.وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات فيروس كورونا التي شاركها مكتب وحدة التحول الرقمي بالرئاسة وبيانات وزارة الصحة، جاءت غير متطابقة، حيث تم تقليل العدد الإجمالي للتشخيصات في بيانات مكتب التحول الرقمي بالرئاسة لتتوافق مع بيانات وزارة الصحة التركية.من جهة، أعلنت الرئاسة التركية أنه وفقًا لخريطة انتشار الفيروس في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 503.883، فيما أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس أن عدد الإصابات بلغ 474.660.وأوضحت الصحيفة أن مكتب الرئاسة أجرى تغييرات سريعة بعد أن اتضح عدم التطابق بين بيانات الرئاسة وبيانات وزارة الصحة.