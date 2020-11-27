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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«هاتي فلوس وإلا هفضحك».. شاب 27 سنة يبتز عجوزا 70 عامًا بـ«خدعة وقحة»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:05 م
محكمة
محكمة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إحالة "إ. ي"، 27 سنة عامل، ومقيم مركز بلقاس، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 9410 لسنة 2020 جنايات قسم أول المنصورة، بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بأنه هدد المجني عليها "ص. ا." عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بإفشاء أمور خادشة للحياء، على موقع التواصل "فيس بوك" وطلبه الحصول على مبالغ مالية.

كانت النيابة قد وجهت للمتهم اتهامات بأنه شرع في الحصول بالتهديد على مبالغ مالية من المجني عليها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو عدم انصياع المجني عليها له، كما أنه تعمد إزعاج المجني عليها عبر إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأرسل بكثافة العديد من الرسائل للمجني عليها دون موافقتها منتهكة حرمة حياتها الخاصة.

بدأت القضية عندما انتهت كلمات الرومانسية والتغزل بالحب، والتي تحولت إلى ابتزاز للحصول على المال من شاب "27 سنة عامل"، أوهم سيدة عجوز "70 سنة بالمعاش" بحبه لها إلى محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن قدمت العجوز رسائل الشاب الخادشة للحياء لضباط البحث الجنائي بأمن الدقهلية.

وتطورت علاقة الشاب والعجوز، عن طريق التحدث معها عن طريق التواصل الاجتماعي مستخدما اسما مستعارا "الساجد لله" عبر تطبيقي "ماسنجر، وواتس آب" وبعدها بدأ في ابتزازها وطلب المال منها والتهديد بفضحها، فأبلغت عنه قسم شرطة أول المنصورة.

وقدمت "ص. ا.، 70 سنة"، لضباط قسم شرطة أول المنصورة، رسائل الشاب عبر التواصل الاجتماعي في بلاغها، وكلماته الخادشة للحياء للحصول منها على مبالغ مالية.

وتمكنت مباحث الدقهلية من تحديد مكان الشاب، وتبين أنه من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وبالقبض عليه وفحص هاتفه المحمول تبين وجود رسائله للمبلغة على هاتفه، والذي بفحصه تبين وجود رسائل التهديد المرسلة للسيدة عبر حساب "واتس آب" باسم "الساجد لله" وكذا عبر تطبيق الماسنجر، بذات الاسم، والتي بهما تلميحات جنسية وإباحية تنتهك خصوصيتها.

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