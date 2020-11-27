تركيا ترفض دعوات البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على قبرص

رفضت تركيا، اليوم الجمعة، نداء وجهه البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات عليها، بسبب زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان لشمال قبرص، ووصفت النداء بأنه "منفصل عن الواقع".كان البرلمان الأوروبي قد وافق، أمس الخميس، على قرار غير ملزم يدعم طلبا تقدمت به قبرص العضو في الاتحاد، ويحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة" على تركيا، في خطوة من المرجح أن تعزز الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات على أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.وتركيا على خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.