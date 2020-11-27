بالكمامات.. وصول وزير الأوقاف ووزيرة الهجرة إلى دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمكتبها منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.وذلك على هامش زيارتهما اليوم للمحافظة لافتتاح الندوة التثقيفية للأئمة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فضلًا عن إطلاق إشارة البدء لعدد من المساجد بمدينة رأس البر، حيث حرص الوزراء على ارتداء الكمامات قبيل دخول مبنى ديوان عام المحافظة.وقد تناول اللقاء الذي جاء بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مناقشة آليات مد جسور التواصل بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والهجرة، وكذا بحث محاور الخطة المُتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وسبل التوعية بمخاطرها من خلال أئمة الأوقاف، وفي هذا السياق، أشادت محافظ دمياط بالدور الذى تلعبه وزارتا الأوقاف والهجرة فى مكافحة هذه الظاهرة والتي تأتي ضمن محاور مبادرة "مراكب النجاة".