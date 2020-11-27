تفجير سيارة مفخخة على حاجز لفصائل موالية لتركيا في سوريا

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، عن تفجير سيارة مفخخة على حاجز لفصائل موالية لتركيا في محافظة الحسكة، وفقًا " العربية عاجل ".ولم تكشف الحكومة السورية عن عدد ضاحيا الإنفجار، ولم ترد معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير شأن معظم الانفجارات التي تشهدها المنطقة.