تفجير سيارة مفخخة على حاجز لفصائل موالية لتركيا في سوريا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
هبه محمدطباعة
أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، عن تفجير سيارة مفخخة على حاجز لفصائل موالية لتركيا في محافظة الحسكة، وفقًا " العربية عاجل ".
ولم تكشف الحكومة السورية عن عدد ضاحيا الإنفجار، ولم ترد معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير شأن معظم الانفجارات التي تشهدها المنطقة.
ولم تكشف الحكومة السورية عن عدد ضاحيا الإنفجار، ولم ترد معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير شأن معظم الانفجارات التي تشهدها المنطقة.