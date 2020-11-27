اللجنة الوزارية تناقش الخطة التنفيذية لمشروع تنظيم الأسرة

عقدت اللجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والإعلام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوضع الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023).وتم خلال اجتماع اللجنة استعراض الخطة التنفيذية التي تقوم على 5 محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، التدخل التشريعي.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع اهتمام الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية، لافتة إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.وأوضحت السعيد أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.