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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكي يصعد لليوم الرابع ويغلق عند قمة 29 عاما ونصف

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
الأسهم القياسي الياباني
الأسهم القياسي الياباني نيكي
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكي اليوم الجمعة عند أعلى مستوياته منذ أبريل 1991، إذ ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي، مدعوما بآمال في تعاف اقتصادي ونتائج أعمال قوية، وذلك بعد تقدم في تطوير لقاح كوفيد-19.

وصعد نيكي 0.41 بالمئة ليغلق عند 26644.71 نقطة، وربح المؤشر هذا الشهر 15.96 بالمئة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة ليبلغ قمة 25 شهرا عند 1786.52 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشرات 4.38 بالمئة و3.42 بالمئة على الترتيب.

جاءت الزيادة بدعم تقدم في تطورات مرتبطة باللقاحات، إذ يتوقع الكثير من المستثمرين تسليمها في العام المقبل، كما تدعمت المعنويات بانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة بعد انتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض ومؤشرات تحسن اقتصاد الصين.

واستفادت أسهم شركات تصنيع الأجزاء الإلكترونية من آمال زيادة الطلب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية واتصالات الجيل الخامس وتكنولوجيات جديدة أخرى.

وأفاد بيانات من مجموعة البورصة اليابانية أن المستثمرين الأجانب اشترو أسهما يابانية بنحو 600 مليار ين، وذلك في ثالث أسبوع على التوالي من الشراء الصافي.

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