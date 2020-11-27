ترامب: إذا صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن فقد ارتكبوا خطأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر اليوم، إن الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة إذا صدقت على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد ارتكبوا خطأ.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" تابع ترامب في أول سؤال وجواب له مع الصحفيين منذ أسابيع قائلا: "سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أن هناك احتيالًا كبيرًا"، وأصر الرئيس الأمريكي على فوزه وإعادة انتخابه.