رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
طباعة
أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يبحث المواطنين على محركات "جوجل " عن أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، التي شهدت حالة من الاستقرار في معدلات البيع اليوم الجمعة 27-11-2020، بالشركات الكبرى وأبرزها أسعارها كالتالي: ( الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد - القاهرة للدواجن 7 جنيهات - مصر العربية 8 جنيهات - العناني 9.25 جنيه ).

ويعرض التقرير اليومي من "الدستور" أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020:

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020
1 - اسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

ويعرض لكم «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، كالتالي: «اسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».

وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الجمعة 27-11-2020، على استقرار أسعار الدواجن البيضاء و الدواجن البلدى اليوم الجمعة 27-11-2020، لأن أسعار الدواجن معظم الوقت مستقرة في الأسواق، وفي تناول جميع الفئات المتوسطة والفقيرة، وسجلت اسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الجمعة 27-11-2020 بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الجمعة 27-11-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وجود تماثيل فرعونية أثرية بحوزة مواطن مسافر للخارج

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

الصور

image description

صناع الأغنية في عزاء الموسيقار طارق عاكف

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

الأكثر قراءة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

توتنهام يفوز على لودوجوريتس برباعية فى الدورى الأوروبى

استطلاع: 75% من الألمان يعتزمون تقييد مخالطتهم في عيد الميلاد

اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومشيعي مارادونا قبل مراسم دفنه

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: نسعى لتوثيق عناصر الفن الإسلامي

«حماد»: فكرة النفي عند «ماركيوز» أوسع من المفاهيم المرتبطة بحركات التمرد

«عبد الحميد»: كتاب حسن حماد يجمع بين الاهتمام الفلسفي والجمالي

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة