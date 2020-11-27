أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الجمعة 27-11-2020

أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يبحث المواطنين على محركات "جوجل " عن أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، التي شهدت حالة من الاستقرار في معدلات البيع اليوم الجمعة 27-11-2020، بالشركات الكبرى وأبرزها أسعارها كالتالي: ( الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد - القاهرة للدواجن 7 جنيهات - مصر العربية 8 جنيهات - العناني 9.25 جنيه ).ويعرض التقرير اليومي من "الدستور" أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020:أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-20201 - اسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.ويعرض لكم «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 27-11-2020، كالتالي: «اسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الجمعة 27-11-2020، على استقرار أسعار الدواجن البيضاء و الدواجن البلدى اليوم الجمعة 27-11-2020، لأن أسعار الدواجن معظم الوقت مستقرة في الأسواق، وفي تناول جميع الفئات المتوسطة والفقيرة، وسجلت اسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الجمعة 27-11-2020 بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الجمعة 27-11-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.