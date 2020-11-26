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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرض لأول مرة.. صور للرئيس السيسي وقرينته في مرحلة الشباب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:52 م
الرئيس السيسي وقرينته
الرئيس السيسي وقرينته
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كشفت السيدة انتصار، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن صور عدة لهم من مرحلة الشباب.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، إن الرئيس لم يتغير مطلقاً منذ إن عرفته حتى الآن، وتابعت: "بحمد ربنا على هدية سيادة الرئيس.. وعمره متغير من وقت ما كان ضابط صغير حتى الآن".

وأكدت السيدة انتصار السيسى، أن أسرة الرئيس كانت تقيم في الجمالية، ونحن كنا في شارع الجيش.. وكنا من الأحياء الشعبية حيث الأصول والمحبة والجيرة.. والجيران كان لها وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، ولو فيه مناسبة سعيدة كلهم يتكاتفون ويقفون مع بعضهم وكذلك في المناسبات غير السعيدة ويعملون ألف حساب.. وهذه الأمور ضمن الأشياء التي أثرت على الرئيس في الحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، حيث يرى أن الست المصرية بتتعب وتشقى، وأمنية حياتها تشوف ولادها سعداء.. ولا تفكر في نفسها بل في إن الأسرة تكون سعيدة".






تعرض لأول مرة.. صور للرئيس السيسي وقرينته في مرحلة الشباب
تعرض لأول مرة.. صور للرئيس السيسي وقرينته في مرحلة الشباب
تعرض لأول مرة.. صور للرئيس السيسي وقرينته في مرحلة الشباب
تعرض لأول مرة.. صور للرئيس السيسي وقرينته في مرحلة الشباب

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