برلماني: تعليق الدراسة في 8 محافظات بسبب سوء الطقس قرار حيوي

أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار تعليق الدراسة في نحو 8 محافظات بسبب الطقس السيئ، قائلا: "إنه قرار حيوي يندرج أولا في إطار المحافظة على صحة التلاميذ من ناحية وفي معاملة كل حالة على حدة".وأشار الدابي في بيان له اليوم، إلى أن تعليق الدراسة في نحو 8 محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والقليوبية يعود إلى غزارة الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تضرب مصر والكثير من دول المنطقة، وحفاظا أيضا على أولادنا من مخاطر السيول.وشدد نائب البحر الأحمر، أن أزمة الأمطار هذه أثبتت أن الدولة لم تتوان بمختلف أجهزتها للإنقاذ وسحب المياه من الشوارع وتسيير حركة المرور وتسيير مصالح الناس.وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك يقظة تامة في التعامل مع موجة الطقس السيئ كما أن قيام الحكومة باعتماد مبلغ نحو مليار جنيه لتنفيذ مشاريع تقوم بتصريف مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية، باعتبارها أكثر المحافظات المتضررة. يؤكد رؤية شاملة ودقيقة للحكومة.